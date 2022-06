Ex Uomini e Donne presto mamma bis: fiocco azzurro per l’ex tronista (Di mercoledì 15 giugno 2022) La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora: dopo due anni dalla prima gravidanza, l’ex tronista annuncia di aspettare il secondo figlio. Ancora una cicogna per la famiglia di Uomini e Donne ce sta per allargarsi nuovamente. Sono sempre più numerosi gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi che, oggi, sono genitori. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) La famiglia disi allarga ancora: dopo due anni dalla prima gravidanza,annuncia di aspettare il secondo figlio. Ancora una cicogna per la famiglia dice sta per allargarsi nuovamente. Sono sempre più numerosi gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi che, oggi, sono genitori. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - poliziadistato : Insieme in tante emergenze per aiutare i cittadini in difficoltà. Auguri alle donne e uomini della… - MirtaGranda : Fidel: 'Se abbiamo bisogno di un paradigma, se abbiamo bisogno di un modello, se abbiamo bisogno di un esempio da i… - daskabinet : RT @Giul_Granato: 5,6 milioni di uomini e donne nel nostro Paese vivono in povertà assoluta. Anziché lavorare giorno e notte per abbattere… - scetticosutodo : @vv14_ed14 Ma poi sono a caso, Milán, pomeriggio 5,uomini e donne, ma boh -