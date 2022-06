Cremonese | calendario amichevoli estive 2022 | il programma e gli orari di tutte le partite

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo l’ottimo campionato di Serie B, concluso al secondo posto che ha significato promozione, laè pronto a ripartire. La stagione partirà la prima settimana di luglio quando i gialloblù si ritroveranno al Centro Sportivo Arvedi per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Ancora non definite leche dovranno affrontare gli emiliani. In aggiornamento SportFace.

