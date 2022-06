Covid: moderato aumento dell’incidenza settimanale, 60 i comuni con zero casi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tasso di incidenza nella settimana 8-14 giugno 2022 è pari a 131 nuovi casi per 100mila abitanti (ovvero 1,31 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 85 della scorsa settimana, i 101 di due settimane fa, i 172 di tre settimane or sono e i 283 di un mese fa. Nella settimana osservata, dopo il rallentamento del trend di decrescita rilevato la scorsa settimana (-6,5% rispetto al -41% di quella precedente), si registra un aumento dell’incidenza; tale tendenza è in linea con l’andamento nazionale e regionale. Il territorio dell’ATS di Bergamo continua comunque ad essere, sia a livello regionale sia nazionale, la provincia con il tasso di incidenza più basso. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è, infatti, pari a + 588 nuovi casi assoluti negli ultimi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tasso di incidenza nella settimana 8-14 giugno 2022 è pari a 131 nuoviper 100mila abitanti (ovvero 1,31 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli), contro i 85 della scorsa settimana, i 101 di due settimane fa, i 172 di tre settimane or sono e i 283 di un mese fa. Nella settimana osservata, dopo il rallentamento del trend di decrescita rilevato la scorsa settimana (-6,5% rispetto al -41% di quella precedente), si registra un; tale tendenza è in linea con l’andamento nazionale e regionale. Il territorio dell’ATS di Bergamo continua comunque ad essere, sia a livello regionale sia nazionale, la provincia con il tasso di incidenza più basso. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è, infatti, pari a + 588 nuoviassoluti negli ultimi ...

Pubblicità

marco_nagni : @SkyTG24 Pensare che era considerato un moderato....sarà stato il covid o ha preso la scimmia....1?? - sqattani : RT @StefanoBerto83: Altri dati su Epatite acuta. - 5 bambini - negativi per adenovirus - 4 hanno avuto COVID-19 moderato - 1 positivo agl… - FogliFabiana : RT @StefanoBerto83: Altri dati su Epatite acuta. - 5 bambini - negativi per adenovirus - 4 hanno avuto COVID-19 moderato - 1 positivo agl… - vienegiututto : RT @StefanoBerto83: Altri dati su Epatite acuta. - 5 bambini - negativi per adenovirus - 4 hanno avuto COVID-19 moderato - 1 positivo agl… - StefanoBerto83 : Altri dati su Epatite acuta. - 5 bambini - negativi per adenovirus - 4 hanno avuto COVID-19 moderato - 1 positivo… -