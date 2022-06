Confessione choc dell'ex tennista 'Volevo buttarmi dal 26° piano' - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'ex tennista croata Jelena Dokic, 39 anni, quando giocava e nella foto in lacrime postata su Instagram Jelena Dokic è stata sul punto di suicidarsi. È la stessa ex tennista a raccontarlo in un post ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'excroata Jelena Dokic, 39 anni, quando giocava e nella foto in lacrime postata su Instagram Jelena Dokic è stata sul punto di suicidarsi. È la stessa exa raccontarlo in un post ...

Pubblicità

italiaserait : “L’ho uccisa io!”, la confessione choc della madre della piccola Elena. Era tormentata dal nuovo rapporto dell’ex (… - Paolo18030138 : RT @lasiciliait: «Ho ucciso Elena a casa poi ho portato il corpo in un terreno vicino», il racconto choc di Martina ai pm catanesi https:/… - lasiciliait : «Ho ucciso Elena a casa poi ho portato il corpo in un terreno vicino», il racconto choc di Martina ai pm catanesi… - raoulcol : Jelena Dokic, la confessione choc che scuote il tennis - infoitcultura : Fedez , la confessione choc dallo psicologo 'Non voglio morire' . Aveva scoperto di avere tumore -