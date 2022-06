Come le Good Vibes hanno conquistato la moda (Di mercoledì 15 giugno 2022) Facciamo la conoscenza di Jake. Ha un fisico snello, indossa un paio di piccoli occhiali da sole, un berretto da beatnik e sul volto ha stampato un sorriso inconfondibile che niente e nessuno riuscirà mai a cancellare. Jake non ha problemi di mutuo, né di mandare i figli all'università, non si preoccupa del livello di colesterolo o di qualsiasi altra possibile alterazione biochimica nel sangue. Perché mai lo dovrebbe fare? Al posto di un lavoro opprimente, trascorre le giornate dedicandosi a una serie di attività all'aria aperta: dalla bicicletta all'escursionismo, dal kayak all'ultimate frisbee. In mancanza di queste passioni, lo si può trovare a grigliare, a strimpellare la sua chitarra o a rilassarsi su un'amaca appesa tra due meravigliose palme. Jake lo conosco da sempre. In qualità di mascotte del marchio Life is Good, era onnipresente nella piccola città del ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Facciamo la conoscenza di Jake. Ha un fisico snello, indossa un paio di piccoli occhiali da sole, un berretto da beatnik e sul volto ha stampato un sorriso inconfondibile che niente e nessuno riuscirà mai a cancellare. Jake non ha problemi di mutuo, né di mandare i figli all'università, non si preoccupa del livello di colesterolo o di qualsiasi altra possibile alterazione biochimica nel sangue. Perché mai lo dovrebbe fare? Al posto di un lavoro opprimente, trascorre le giornate dedicandosi a una serie di attività all'aria aperta: dalla bicicletta all'escursionismo, dal kayak all'ultimate frisbee. In mancanza di queste passioni, lo si può trovare a grigliare, a strimpellare la sua chitarra o a rilassarsi su un'amaca appesa tra due meravigliose palme. Jake lo conosco da sempre. In qualità di mascotte del marchio Life is, era onnipresente nella piccola città del ...

GooD_YearSHS : RT @Apple: Ascoltare il nuovo album di Harry Styles “Harry’s House” con AirPods e audio spaziale è pura magia. Immergiti nel suono con il r… - sunsetmono : vedere queste cose mi fa solo sentire un fallimento totale e anche peggio per il futuro penso a come sarebbe orgogl… - GooD_YearSHS : RT @fotocopiatrice: un altro giorno, un’altra tragedia. a belluno, un camper va in fiamme; al suo interno viene rinvenuto il corpo di una… -