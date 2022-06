Camminano sui carboni ardenti per un rituale: a Zurigo 13 finiscono in ospedale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu – carboni ardenti per un rituale che costa caro, ovvero l’ospedale. È quanto avvenuto a Zurigo e riportato da Tgcom24. Che il calore estremo possa causare dei danni è cosa certa per tutti, ma non per chi si sottopone a certe pratiche, delle quali – tra l’altro – è in via di accertamento la volontarietà dei partecipanti. rituale con i carboni ardenti, in 13 in ospedale Lo strano rituale dei carboni ardenti, poi le inevitabili ustioni. La maggior parte dei partecipanti finisce ricoverata in ospedale, nel cantone di Zurigo, in Svizzera. Tredici dei venticinque partecipanti al rituale, infatti, sono rimasti gravemente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu –per unche costa caro, ovvero l’. È quanto avvenuto ae riportato da Tgcom24. Che il calore estremo possa causare dei danni è cosa certa per tutti, ma non per chi si sottopone a certe pratiche, delle quali – tra l’altro – è in via di accertamento la volontarietà dei partecipanti.con i, in 13 inLo stranodei, poi le inevitabili ustioni. La maggior parte dei partecipanti finisce ricoverata in, nel cantone di, in Svizzera. Tredici dei venticinque partecipanti al, infatti, sono rimasti gravemente ...

