Bianchi: “Mascherine a settembre? Non è una lotteria, noi non giochiamo con i nostri figli. Critiche? Sono stimolanti” (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Mascherine a settembre? Non è una lotteria, noi non giochiamo alla lotteria con i nostri figli. Noi stiamo lavorando per una presenza in sicurezza". Così il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi intervenuto a RaiNews24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022) "? Non è una, noi nonallacon i. Noi stiamo lavorando per una presenza in sicurezza". Così il ministro dell'istruzione Patriziointervenuto a RaiNews24. L'articolo .

Pubblicità

NicolaPorro : #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - orizzontescuola : Bianchi: “Mascherine a settembre? Non è una lotteria, noi non giochiamo con i nostri figli. Critiche? Sono stimolan… - marcovecchi65 : RT @sentikiparla: @Cartabellotta Le mascherine vs covid non sono un presidio medico, ma una restrizione x tenere alta attenzione sociale. N… - UnicaRadio : Maturità 2022 e mascherine, attesa decisione: cosa dicono gli esperti - Enzaedma60 : RT @GiancarloDeRisi: Bianchi e Speranza si arrendono, niente più mascherine sui banchi di scuola. Anche perché sono troppi gli effetti nega… -