Aeroporti Svizzera: chiuso lo spazio aereo per un problema informatico (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un problema tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha interrotto i decolli e gli atterraggi negli Aeroporti dell Svizzera. Lo ha annunciato Skyguide, principale fornitore di servizi di trasporto aereo in Svizzera. "Il fornitore svizzero di servizi di navigazione aerea Skyguide ha riscontrato un malfunzionamento tecnico nelle prime ore di questa mattina, motivo per cui lo spazio aereo svizzero ha stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza", ha affermato Skyguide in una nota, specificando che la misura rimane in vigore "fino a nuovo avviso". Poco prima, sia l'aeroporto di Ginevra che quello di Zurigo avevano riferito di una paralisi del traffico aereo per problemi informatici.

