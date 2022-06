Pubblicità

FIT

Negli 800 metri uomini, abbinati al 30°Rolando Fregoli, due atleti algerini accreditati ... ma attenzione alla novità iraniana Keyvan Zadeh (2.26 di accredito) e all'azzurroMeloni. ...Ecco le sfide più emozionanti Negli 800 metri uomini, abbinati al 30°Rolando Fregoli, due ... ma attenzione alla novità iraniana Keyvan Zadeh (2.26 di accredito) e all'azzurroMeloni. ... 4° Memorial Eugenio Taverna Hector Neris began serving a reduced suspension Tuesday night, a week after his ejection from a game in which he plunked one Mariners batter and nearly hit another in the head.Appuntamento da non perdere sabato 18 giugno con la nona edizione del trofeo alla memoria di Mario Arcolini, corsa ciclistica amatoriale organizzata dal Velo Sport Casone, Gelateria Eugenio, Euroflex ...