WWE | Calano ancora gli ascolti di Raw

(Di martedì 14 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 1.695.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.43.un calo Questi numeri fanno registrare un importante calo negliper lo show rosso rispetto alla settimana scorsa, infatti si può notare un calo di circa 200.000 spettatori rispetto la puntata precedente, si ricorda che lo show ha dovuto affrontare la concorrenza della finale NBA.

