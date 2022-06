Vaiolo scimmie, Ue compra 110mila vaccini (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Oggi “firmerò un accordo per circa 110mila vaccini per il Vaiolo delle scimmie, per poterli consegnare agli Stati membri a partire dalla fine di giugno”. Lo dice la commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides, a margine del Consiglio Salute a Lussemburgo, senza aggiungere altri dettagli. “Abbiamo ora circa 900 casi di Vaiolo delle scimmie nell’Ue – continua – e circa 1.400 nel mondo. E’ la prima volta che usiamo fondi Ue per comprare vaccini che possiamo poi distribuire agli Stati membri. Questo mostra quello che possiamo fare quando lavoriamo insieme”, conclude. Al Consiglio Salute a Lussemburgo partecipa anche il ministro Roberto Speranza, che oggi sarà anche a Bruxelles per la partita dell’acquisto comune di ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Oggi “firmerò un accordo per circaper ildelle, per poterli consegnare agli Stati membri a partire dalla fine di giugno”. Lo dice la commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides, a margine del Consiglio Salute a Lussemburgo, senza aggiungere altri dettagli. “Abbiamo ora circa 900 casi didellenell’Ue – continua – e circa 1.400 nel mondo. E’ la prima volta che usiamo fondi Ue perreche possiamo poi distribuire agli Stati membri. Questo mostra quello che possiamo fare quando lavoriamo insieme”, conclude. Al Consiglio Salute a Lussemburgo partecipa anche il ministro Roberto Speranza, che oggi sarà anche a Bruxelles per la partita dell’acquisto comune di ...

