Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | Bassetti | “Numeri da epidemia”

"I Numeri del Vaiolo delle scimmie testimoniano che siamo di fronte a un fenomeno epidemico, sono globali e aumentano: 1.800 casi, di cui un migliaio negli ultimi 7 giorni. Serve una strategia unica e un lavoro tutti insieme. E' giusto che si innalzi livello di attenzione, gli Usa l'hanno già fatto. Questo non per allarmare, ma per avvertire le persone. Servono atteggiamenti corretti per prevenire problemi più grossi". Lo rimarca all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando la decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di valutare il prossimo 23 giugno se dichiarare il Vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria pubblica internazionale.

