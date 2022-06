Ufficiali in Italia i Motorola Moto G62 5G e G42: specifiche e prezzi (Di martedì 14 giugno 2022) Sono appena arrivati in Italia i Motorola Moto G62 5G e G42, difficili da distinguere sotto il profilo del design, ma comunque diversi (potete vederli insieme e scorgere le principali differenze, anche sotto il punto di vista estetico, collegandovi a questa pagina). Il primo include uno schermo IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ a 1080p (refresh rate a 120Hz), ed è spinto dal processore Snapdragon 480 Plus, con 4GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Non manca la connettività 5G, come pure il lettore di impronte digitali collocato nel tasto di accensione. Il sistema operativo di riferimento è Android 12 con personalizzazione MyUX. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica veloce a 20W. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP, un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Sono appena arrivati inG62 5G e G42, difficili da distinguere sotto il profilo del design, ma comunque diversi (potete vederli insieme e scorgere le principali differenze, anche sotto il punto di vista estetico, collegandovi a questa pagina). Il primo include uno schermo IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ a 1080p (refresh rate a 120Hz), ed è spinto dal processore Snapdragon 480 Plus, con 4GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Non manca la connettività 5G, come pure il lettore di impronte digitali collocato nel tasto di accensione. Il sistema operativo di riferimento è Android 12 con personalizzazione MyUX. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica veloce a 20W. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP, un ...

