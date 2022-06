UFFICIALE: Jeff Hardy sospeso dalla AEW, andrà in riabilitazione (Di martedì 14 giugno 2022) Arrivano finalmente comunicazioni ufficiali da parte della All Elite Wrestling riguardo all’arresto di Jeff Hardy. Il noto wrestler era stato arrestato ieri con le pesanti accuse di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico molto oltre il consentito. Una condotta a cui Jeff Hardy non è nuovo, essendo stato già fermato altre volte in passato per la stessa irresponsabile condotta. Jeff Hardy sospeso dalla AEW Oggi arriva la sospensione per Jeff Hardy, che sarà ufficialmente rimosso da tutti gli show AEW. Tony Khan ha pubblicato una nota sul suo profilo Twitter in cui ha ufficialmente reso noto il provvedimento: “Siamo riusciti a parlare con Jeff Hardy questo ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 giugno 2022) Arrivano finalmente comunicazioni ufficiali da parte della All Elite Wrestling riguardo all’arresto di. Il noto wrestler era stato arrestato ieri con le pesanti accuse di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico molto oltre il consentito. Una condotta a cuinon è nuovo, essendo stato già fermato altre volte in passato per la stessa irresponsabile condotta.AEW Oggi arriva la sospensione per, che sarà ufficialmente rimosso da tutti gli show AEW. Tony Khan ha pubblicato una nota sul suo profilo Twitter in cui ha ufficialmente reso noto il provvedimento: “Siamo riusciti a parlare conquesto ...

Zona_Wrestling : #WWE UFFICIALE: Jeff Hardy sospeso dalla AEW, andrà in riabilitazione - - infoitscienza : Horizon, la serie TV: nome ufficiale e dettagli sulla storia rivelati da Jeff Grubb - fadequateq : MA NON JEFF SATUR CHE COMMENTA COL SUO ACCOUNT UFFICIALE SOTTO AL VIDEO - kissthenight1 : Ma di che stiamo parlando. Lo hanno 'costretto' a fare uno statement ufficiale per sta cagata. Io no ho veramente p… - non_si_vince : Sorella: c'è Johnny Depp a Umbria Jazz, ci andiamo? Io: guarda, il concerto è di Jeff Beck, lui dovrebbe essere osp… -