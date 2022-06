Techetechetè riparte dal ricordo di Monica Vitti (Di martedì 14 giugno 2022) Monica Vitti Il ricordo della televisione del passato sarà nuovamente protagonista degli access prime time di Rai1. Domani, mercoledì 15 giugno 2022, prenderà infatti il via la 12esima edizione di Techetechetè, il programma che pesca i vecchi video delle Teche Rai per mostrare ai telespettatori l’evoluzione del varietà, dei costumi e delle abitudini del Belpaese. Nei nuovi appuntamenti, che intratterranno il pubblico fino a settembre, sarà introdotta una nuova veste grafica. Ad inaugurare l’edizione il ricordo di Monica Vitti, venuta a mancare lo scorso febbraio. L’attrice sarà infatti la protagonista dell’appuntamento in onda domani sera. Nelle giornate successive, Techetechetè si dedicherà poi, come rivelato da Sorrisi, a personaggi del mondo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 giugno 2022)Ildella televisione del passato sarà nuovamente protagonista degli access prime time di Rai1. Domani, mercoledì 15 giugno 2022, prenderà infatti il via la 12esima edizione di, il programma che pesca i vecchi video delle Teche Rai per mostrare ai telespettatori l’evoluzione del varietà, dei costumi e delle abitudini del Belpaese. Nei nuovi appuntamenti, che intratterranno il pubblico fino a settembre, sarà introdotta una nuova veste grafica. Ad inaugurare l’edizione ildi, venuta a mancare lo scorso febbraio. L’attrice sarà infatti la protagonista dell’appuntamento in onda domani sera. Nelle giornate successive,si dedicherà poi, come rivelato da Sorrisi, a personaggi del mondo ...

