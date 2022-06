“Non te la perdono”. Isola dei Famosi, da Alessandro Iannoni critiche a Carmen Di Pietro (Di martedì 14 giugno 2022) Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni bacchetta Carmen Di Pietro. Il figlio della showgirl non le ha mandate a dire. Nella puntata di ieri intanto Nicolas Vaporidis è stato eletto primo finalista. “Sono contento e al tempo stesso un po’ stupito, qui ho imparato a non dare nulla per scontato. Mi sorprende e al tempo stesso mi fa piacere avere questo riscontro da parte del pubblico”, ha detto a caldo. La prossima settimana è in programma la semifinale e si scopriranno i nomi dei naufraghi che accederanno all’ultima puntata. E anche quello del naufrago o naufraga che dovrà lasciare l’Honduras a un passo dalla finale. Gennaro Auletto ha perso il televoto della settimana, dunque ha dovuto lasciare il gruppo spostandosi su Playa Sgamatissima. Lì il naufrago ha raggiunto “la solitaria” ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)deibacchettaDi. Il figlio della showgirl non le ha mandate a dire. Nella puntata di ieri intanto Nicolas Vaporidis è stato eletto primo finalista. “Sono contento e al tempo stesso un po’ stupito, qui ho imparato a non dare nulla per scontato. Mi sorprende e al tempo stesso mi fa piacere avere questo riscontro da parte del pubblico”, ha detto a caldo. La prossima settimana è in programma la semifinale e si scopriranno i nomi dei naufraghi che accederanno all’ultima puntata. E anche quello del naufrago o naufraga che dovrà lasciare l’Honduras a un passo dalla finale. Gennaro Auletto ha perso il televoto della settimana, dunque ha dovuto lasciare il gruppo spostandosi su Playa Sgamatissima. Lì il naufrago ha raggiunto “la solitaria” ...

