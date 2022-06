Mascherine domani decade l’obbligo ma non per i trasporti e gli ospedali. Bassetti: “Basta con obblighi e multe “ (Di martedì 14 giugno 2022) Eccolo finalmente, riguardo alle Mascherine, il tanto atteso ‘D-day’ che di fatto decreta lo stop all’obbligo del dispositivo nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Costa: “Si prevedere un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine settembre nelle Rsa e negli ospedali” Ma in realtà – premesso che chi vuole può tranquillamente continuare a farne uso – non è proprio finita del tutto perché, come ha confermato oggi il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, fino a settembre il governo ha decretato una proroga dell’obbligo sia per i trasporti che per gli ospedali. “L’ipotesi che sta prendendo corpo sui trasporti – ha infatti affermato stamane Costa intervenendo ai microfoni di Radio Capital – è quella di prevedere un prolungamento dell’uso ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) Eccolo finalmente, riguardo alle, il tanto atteso ‘D-day’ che di fatto decreta lo stop aldel dispositivo nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Costa: “Si prevedere un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine settembre nelle Rsa e negli” Ma in realtà – premesso che chi vuole può tranquillamente continuare a farne uso – non è proprio finita del tutto perché, come ha confermato oggi il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, fino a settembre il governo ha decretato una proroga delsia per iche per gli. “L’ipotesi che sta prendendo corpo sui– ha infatti affermato stamane Costa intervenendo ai microfoni di Radio Capital – è quella di prevedere un prolungamento dell’uso ...

Pubblicità

LoryDowney7 : RT @fcolarieti: Via le mascherine al chiuso, domani scatta il liberi tutti. Ma l’addio alle restrizioni arriva mentre i contagi tornano a s… - fabiocrivel : RT @SallyChi2: Domani poteva finire anche per noi. Invece siamo a casa senza stipendio da mesi e lo resteremo fino almeno al prossimo anno.… - kafkalibero : RT @SallyChi2: Domani poteva finire anche per noi. Invece siamo a casa senza stipendio da mesi e lo resteremo fino almeno al prossimo anno.… - RenatoLuongo2 : RT @SallyChi2: Domani poteva finire anche per noi. Invece siamo a casa senza stipendio da mesi e lo resteremo fino almeno al prossimo anno.… - SoniaLaVera : RT @actarus1070: Domani si decide se mantenere le mascherine su mezzi pubblici, ospedali e RSA e guarda caso oggi i contagi risalgono. Sve… -