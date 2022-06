(Di martedì 14 giugno 2022) Il segretario del Pd Enriconon è preoccupato per il risultato del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali. Ma lancia invece l’allarme sulla campagna elettorale permanente dicontro il governo. Ein guardia su Giorgia. Il leader parla oggi con Roberto Gressi del Corriere della Sera: «I 5s hanno tradizionalmente difficoltà alle Amministrative, non avevo particolari aspettative. Ragioneremo con loro. Il Pd? Giocavamo fuori casa, la volta scorsa solo 6 capoluoghi su 26 erano del centrosinistra. Vinciamo a Taranto, a Padova, a Lodi, dove ho chiuso la campagna elettorale, che strappiamo alla Lega con un giovane sindaco di 25 anni. Andiamo al ballottaggio a Verona, a Parma, Piacenza, Como, Gorizia e in tante altre città. I risultati molto positivi al Nord, ci dicono che ...

Glissa per ora Enricoinsistendo sulla necessità di un campo progressista come "unico argine ... Dopo una legislatura dove tutti si sono alleati con tutti eha governato con il tuo alleato ...Se prima di queste Amministrative questa richiesta a Enricoera solo sussurrata, oggi il ... Ma Meloni eesultano insieme: è l'ora del centrodestra Tra i risultati più emblematici c'è ... Letta: «Salvini mette a rischio Draghi. Meloni Ho visto il suo video per Vox: è da brividi» Analisi del voto delle amministrative: Centrodestra avanti, ma Salvini arranca dietro Meloni. Flop del M5s. Pd primo partito ...I Graffi di Damato Rimosso con un fantomatico carro attrezzi della Protezione Civile il carro funebre del referendum, immaginando i cinque sui temi della giustizia accomunati a torto o a ragione in un ...