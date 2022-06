Juventus | Gazzetta | Suarez si offre ai bianconeri due anni dopo esame farsa Perugia

(Di martedì 14 giugno 2022) Spuntano nuove voci sul futuro di Luis, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid.l’di duefa torna a circolare il nome dell’uruguaiano in casa: i procuratori hanno infatti offerto l’attaccante ai, alla ricerca di rinforzi offensivil’addio di Dybala. L’affare, però, non è semplice, dato che l’ingaggio si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, cifra che scoraggia in questo momento i dirigentiche continuano a guardarsi intorno, in attesa anche di nuovi sviluppi nelle trattative con Di Maria e Kostic. SportFace.

GiovaAlbanese : #Vlahovic e #Chiesa saranno il 9 e il 10 del nuovo ciclo #Juventus? Tutte le coppie del passato su @Gazzetta_it - Gazzetta_it : Due anni dopo l’esame-farsa di Perugia, Luis Suarez si offre alla Juve: i retroscena #calciomercato - Gazzetta_it : Muriel, Raspadori e Arnautovic: chi sarà il vice di Vlahovic alla Juve? - eaglesinthewind : @Juventus_Fc_ITA @ZonaBianconeri @Gazzetta_it Tanto Suarez ha già imparato l’italiano a Perugia..???????? - SCUtweet : La Gazzetta dello Sport ?? Gli agenti offrono #Suarez alla #Juventus che non chiude la porta: potrebbe essere vice… -

Commenta per primo Paulo Dybala sposa l'Inter. L'attaccante argentino scaricato dallaha detto sì a un contratto quadriennale fino a giugno 2026 con i nerazzurri. Tra oggi e ...la..., il ritorno di fiamma per Suarez: le condizioni (fattibili) per l'affare Luis Suarez © LaPresseSecondo la 'dello Sport', dopo la fine del suo contratto con l'Atletico Madrid, gli ...Spuntano nuove voci sul futuro di Luis Suarez, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Dopo l'esame farsa di due anni fa torna a circolare il nome dell'uruguaiano in casa Juventus ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, Angel Di Maria non è convinto dall’offerta economica della Juventus e ha chiesto tempo. Rispunta allora Luis Suarez, che ...