Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati in segreto (Di martedì 14 giugno 2022) La coppia di Hollywood avrebbe pronunciato il fatidico 'sì' al Ritz - Carlton Reynolds sul lago Oconee. La notizia circola sui siti di gossip americani e per il momento non ci sono conferme o smentite Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 giugno 2022) La coppia di Hollywood avrebbe pronunciato il fatidico 'sì' al Ritz - Carlton Reynolds sul lago Oconee. La notizia circola sui siti di gossip americani e per il momento non ci sono conferme o smentite

Pubblicità

3emme80 : @Milanista1002 @gighen_33 @john_milan28 Ben Affleck è in Red Bird.Jennifer Lopez sta con Ben. Benissimo.Festa di pr… - zazoomblog : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in segreto? Il rumor - #Jennifer #Lopez #Affleck #sposati - andreastoolbox : #Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in segreto? Il rumor - peppesava : RT @Ragusanews: Dieta di Jennifer Lopez: cosa mangiare per essere in forma a 50 anni - Ragusanews : Dieta di Jennifer Lopez: cosa mangiare per essere in forma a 50 anni -