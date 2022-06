"Italiani stufi, il centrodestra governerà ma...". Mauro Corona, la profezia sulla Meloni (Di martedì 14 giugno 2022) Un esercito di crocifissi di legno: così Mauro Corona accoglie Bianca Berlinguer, nel suo tradizionale collegamento con CartaBianca, e tutti i telespettatori di Rai3. "Questi crocifissi che ho fatto - spiega lo scrittore e montanaro nel suo consueto afflato poetico molto terragno - rappresentano gli uomini, sono simboli di sofferenza, sono uomini messi in croce da tanti problemi, penso alle questioni economiche, all'aumento delle bollette e non solo". Come sempre, Corona riesce a mescolare sacro e profano, pensieri altissimi e quotidianità come pochi, pochissimi in tv. Un approccio che Corona mantiene anche quando la Berlinguer gli domanda commenti su vicende "terra terra" come la politica. "I risultati delle amministrative? Le persone sono stanche delle risse e vorranno cambiare. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Un esercito di crocifissi di legno: cosìaccoglie Bianca Berlinguer, nel suo tradizionale collegamento con CartaBianca, e tutti i telespettatori di Rai3. "Questi crocifissi che ho fatto - spiega lo scrittore e montanaro nel suo consueto afflato poetico molto terragno - rappresentano gli uomini, sono simboli di sofferenza, sono uomini messi in croce da tanti problemi, penso alle questioni economiche, all'aumento delle bollette e non solo". Come sempre,riesce a mescolare sacro e profano, pensieri altissimi e quotidianità come pochi, pochissimi in tv. Un approccio chemantiene anche quando la Berlinguer gli domanda commenti su vicende "terra terra" come la politica. "I risultati delle amministrative? Le persone sono stanche delle risse e vorranno cambiare. Il ...

