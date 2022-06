Intossicata con la droga dello stupro in un bar di Parigi: il sospetto sulla Ghb della cantante Louane (Di martedì 14 giugno 2022) La cantante francese nota con il nome d’arte di Louane Emera denuncia una sospetta intossicazione da Ghb. Usa tutta la voce che ha per urlare alla Francia e alle donne insidiosità della droga dello stupro e per rendere noto quanto personalmente vissuto in un bar di Montmartre, nel XVIII° arrondissement di Parigi, dove si era fermata per bere qualcosa con un’amica. E dove, presumibilmente, si sarebbe Intossicata con la sostanza stupefacente che, come noto, versata nelle bevande, rende la vittima manipolabile e priva di volontà. Ma una volta tornate in forze e in sé, la cantante e attrice francese ha immediatamente denunciato sospetti e fatti. Tanto che, secondo quanto ha confermato in queste ore la Bfmtv, la Procura di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Lafrancese nota con il nome d’arte diEmera denuncia una sospetta intossicazione da Ghb. Usa tutta la voce che ha per urlare alla Francia e alle donne insidiositàe per rendere noto quanto personalmente vissuto in un bar di Montmartre, nel XVIII° arrondissement di, dove si era fermata per bere qualcosa con un’amica. E dove, presumibilmente, si sarebbecon la sostanza stupefacente che, come noto, versata nelle bevande, rende la vittima manipolabile e priva di volontà. Ma una volta tornate in forze e in sé, lae attrice francese ha immediatamente denunciato sospetti e fatti. Tanto che, secondo quanto ha confermato in queste ore la Bfmtv, la Procura di ...

Pubblicità

zazoomblog : La cantante francese Louane choc: «Intossicata con droga dello stupro». Cosa le è accaduto - #cantante #francese… - Francyvolpi : @AlekosPrete Talmente intossicata dai talk show di oggi che aspettavo da un momento all'altro che Cuffaro se la pre… - EleonoraxCaputo : RT @ginger_etti: vabbè questa si è intossicata pure l'anima perché l'hotel le disse di non bere acqua che non fosse di bottiglia perché non… - Marteensis : RT @ginger_etti: vabbè questa si è intossicata pure l'anima perché l'hotel le disse di non bere acqua che non fosse di bottiglia perché non… - ombrello_giallo : RT @ginger_etti: vabbè questa si è intossicata pure l'anima perché l'hotel le disse di non bere acqua che non fosse di bottiglia perché non… -