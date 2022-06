Inter-Udogie | l’agente prende tempo | “Vediamo in futuro”

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @inter, probabile incontro con l'entourage di #Udogie nelle prossime ore - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, iniziato l'incontro per #Udogie - FcInterNewsit : ?? Le parole degli agenti di #Udogie dopo l'incontro in sede con l'Inter ????? @SimoneTogna - Gazzetta_it : Gli agenti di Udogie nella sede dell'Inter: 'Una prima chiacchierata. Discorso da rivedere in futuro' - Tiarossi2 : RT @Skysurfer72: Allo stato emerge che la #Juventus deve vendere mezza squadra per prendere #Molina mentre l’#Inter, che vorrebbe #Lukaku,… -

Dopo pranzo, l'agente di Destinyè entrato nella sede dell'. Stefano Antonelli ha incontrato Beppe Marotta e gli uomini mercato nerazzurri. Il giocatore dell' Udinese non interessa solo all', ma anche ad altre ...Non resta che aspettare per capire le intenzioni dell'. Di certo,è un calciatore che piace e verrà tenuto fortemente in considerazione, per il presente e soprattutto per il ...Al termine di un pirmo incontro tenuto con la società nerazzurra, l’agente di Udogie ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ... si è svolto nella giornata di martedì un primo incontro, nella sede ...Non c’è solo la Juventus su Destiny Udogie. Il gioiello dell’Udinese è finito anche nel taccuino dell’Inter, che lo vorrebbe per la corsia di sinistra come sostituto di Ivan Perisic. Pochi minuti fa è ...