Giffoni2022 | annunciati i primi ospiti

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Oltre 5mila juror, provenienti da tutto il mondo, sono pronti ad accogliere con la loro energia le più belle intelligenze del mondo della cultura, del cinema, dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, delle istituzioni e della scienza. Saranno loro i protagonisti della 52esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 21 al 30 luglio. Oltre 250 gliche andranno a comporre il complesso programma dell’evento. Tra le prime conferme, a cui se ne aggiungeranno altre nei prossimi giorni, uno dei volti più amati dal pubblico: LUNETTA SAVINO (21 luglio). Ben 25 film e più di 20 serie tv all’attivo, dimostrando grande versatilità calandosi in personaggi leggeri e brillanti come in ruoli drammatici, sempre con profondità e stile. Il successo arriva nel 1998 con la serie Rai Un medico in famiglia, dove la conosciamo con ...