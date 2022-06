Gaeta | Cristian Leccese è il nuovo sindaco | eletto con oltre il 64% dei voti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 giugno 2022)– Mancano ancora poche sezioni da scrutinare ma matematicamente parlando i dati sono chiari.è ildicol 64,63% deisi pone in continuità con iluscente Cosmo Mitrano, di cui è “allievo”. Un abisso lo separa dal secondo candidato, Sabina Mitrano, che si ferma poco sopra il 19% dei. Terzo posto per Silvio D’Amante (10,88%), quarto per Antonio Solone (3,68%). Benedetto Crocco si ferma al 1,76%. “Grazie a tutti ini che hanno accettato la sfida del fare! Vince lache vuole andare avanti, che vuole sognare e continuare a costruire un futuro migliore! Avanti tutta per ...