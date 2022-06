Ds. Benevento: 'Lapadula importante ma ascolteremo le offerte' (Di martedì 14 giugno 2022) Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato della squadra che verrà e di Lapadula:... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del, Pasquale Foggia, ha parlato della squadra che verrà e di:...

Pubblicità

infoitsport : Benevento, Lapadula fuori dal Mondiale. Solo Glik sarà in Qatar - ottopagine : Benevento, Lapadula fuori dal Mondiale. Solo Glik sarà in Qatar #Benevento - ottopagine : Anche Baggio 'pazzo' di Lapadula: 'Servirebbe all'Italia' #Benevento - Mario51350220 : @G_Lapadula Grande Gianluca...ti aspettiamo a Benevento . Ti vogliamo con noi per risalire in serie A con i tuoi gol - Cagliari_1920 : Lapadula Cagliari, torna in auge l’attaccante del Benevento: la situazione #cagliaricalcio -