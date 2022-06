Ciao Darwin | il concorrente paralizzato smentito dalla sua legale | dopo l' incidente | Paolo Bonolis

(Di martedì 14 giugno 2022) Ha fatto molto discutere l'ultima intervista di Gabriele Marchetti rilasciata al Corriere della Sera. L'uomo era diventato tetraplegico a causa del gioco 'Genodrome' nel talent show televisivocondotto da, esattamente il 17 aprile 2019. Durante l'intervista Marchetti ha accusato il conduttore romano di non essersi mai fatto vivo e di non essersi mai interessato sulle sue condizioni di salute. Sulla questione sono subitointervenuti i legali dia chiarire le dinamiche. L'avvocato Federica Magnanti,dello stesso Marchetti, ha dichiarato al Corriere della Sera: "ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono ...

Pubblicità

zazoomblog : Paolo Bonolis ha telefonato ai familiari di Gabriele Marchetti l’uomo rimasto tetraplegico a Ciao Darwin - #Paolo… - News24_it : Ciao Darwin, l'accusa di Gabriele Marchetti rimasto tetraplegico dopo l'incidente al gioco dei rulli: «Bonolis -… - infoitcultura : Gabriele Marchetti: rimane tetraplegico dopo un gioco della trasmissione Ciao Darwin, vediamo cosa dice oggi - ParliamoDiNews : Incidente Ciao Darwin, i legali: `Come si è davvero comportato Bonolis` #CiaoDarwin #paolobonolis #14giugno - News24_it : Ciao Darwin, l'accusa di Gabriele Marchetti rimasto tetraplegico dopo l'incidente al gioco dei rulli: «Bonolis -… -

... neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato ", ha detto in una lunga intervista al Corriere della sera Gabriele Marchetti , il concorrente dirimasto paralizzato dopo un ...Gabriele Marchetti, concorrente rimasto tetraplegico dopo aver partecipato a, denuncia Paolo Bonolis per la sua ..."Paolo Bonolis cercò moglie Gabriele Marchetti e figlio, anche Sonia Bruganelli li contattò". La precisazione dei legali sull'incidente a Ciao Darwin ...Rimane tetraplegico dopo il gioco a Ciao DarwinDal quel maledetto 17 aprile 2019, giorno in cui ha partecipato alla registrazione della famosa trasmissione di Canale 5, Ciao Darwin, la vita di Gabriel ...