Chi è Cloe Bianco | la professoressa transgender che si è tolta la vita dandosi fuoco

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 14 giugno 2022) l risultato dell’esame sul Dna chiuderà formalmente la storia di: la piccola casa con le ruote, come a lei piaceva chiamarla, con il suo corpo carbonizzato dentro è stata trovata nel bosco tra Auronzo e Misurina. Anche se la procura di Belluno ha disposto l’esame del Dna, non ci sono dubbi che si tratti dellache si è uccisa. Ma l’ex docentela propria fine, con ilappiccato al camper in cui viveva, l’aveva scritta e progettata da tempo. Lasciando addirittura in un blog le proprie volontà testamentarie, e descrivendo, come in una poesia triste, i momenti che l’avrebbero portata al suicidio. Il suo cadavere carbonizzato – manca solo l’esito del test genetico – è stato ritrovato sabato scorso in un furgone incendiato a lato della ...