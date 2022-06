Bimba uccisa a Catania | da Cogne al delitto di Loris | ecco i precedenti

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Nessun rapimento, nessun commando armato. L’omicidio della piccola Elena è maturato tra le mura domestiche ed è attesa, a breve, la notifica del fermo nei confronti della madre, accusata di aver premeditato ile di aver poi nascosto il corpicino della. Quella di Mascalucia, nel Catanese, è l’ennesima tragedia familiare che vede una mamma trasformarsi in assassina. Tornano così alla memoria casi drammatici come ildel piccolo Samuele di appena tre anni, ucciso il 30 gennaio 2002 a.?La mamma Annamaria Franzoni viene accusata dele condannata a 16 anni per l’omicidio: si proclama innocente fin dall’inizio e non cambierà mai versione. E ancora, la morte del piccoloStival, il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina, piccolo centro ...

La bambina e' statacon diverse coltellate alla schiena. Il cerchio degli investigatori attorno alla Patti era gia' stato stretto nelle ore precedenti la confessione, dal momento che le ...Di Giannantonio (Sip) sul caso della mamma catanese che ha confessato il delitto: "Non accade mai per caso, occorrerà scavare nella sofferenza e nel disagio non colti" "Un figlicidio è il ...Il 19 febbraio 2010 a Ceggia, in provincia di Venezia, una donna di 47 anni uccide il figlio, un bimbo di appena sei anni, soffocandolo nel suo letto. Poi si uccide, impiccandosi. A scoprire i corpi e ...(Adnkronos) - In una video intervista all AdnKronos, Rino Coppola, Comandante dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania, fa il punto sull omicidio della piccola Elena, che ...