Arsenal e Tottenham si batteranno per Raphiha mentre le speranze di trasferimento del Barcellona svaniscono (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 17:57:17 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Martedì è emerso un aggiornamento sull'inseguimento dell'ala del Leeds United Raphinha. Come riportato da The Athletic, il Leeds è aperto a vendere Raphinha a condizione che la valutazione del club del giocatore sia soddisfatta. La cifra esatta che il Leeds sta cercando di segnare per Raphina è sconosciuta. Il brasiliano è stato più volte collegato a un trasferimento al potente FC Barcelona, ??ma ci sono crescenti preoccupazioni sul fatto che la squadra della Liga possa o meno finanziare un accordo. La parte spagnola ha debiti per oltre 1 miliardo di sterline e controlli severi sulle assunzioni e sulle spese. I loro problemi finanziari possono essere visti anche dal fatto che devono ancora annunciare la firma di Andreas Christensen, che dovrebbe unirsi a ...

