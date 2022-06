Vlahovic: “Ho solo un club in mente. Il gol è l’emozione più grande. Sul paragone con Ibrahimovic…” (Di lunedì 13 giugno 2022) Vlahovic, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Icon. Di seguito le sue parole. MERCATO – “Arsenal? Io non ho parlato con nessuno, forse il mio agente ne sa qualcosa. Ho solo un club in mente perché la Juventus è la Juventus. Non c’è altro da dire. Per me è un onore indossare questa maglia, fatico a crederci ogni singola volta che lo faccio. Mi identifico con il loro DNA. La personalità della Juventus coincide con la mia. Se giochi per la Juve non ti arrendi mai, combatti tutto il tempo, ti sacrifichi. Ed era tutto ciò che stavo cercando”. SEGNARE – “Gol? È l’emozione più grande di tutte. È qualcosa che mi riempie, mi pervade e quindi se non la provo mi sento vuoto. Ho un senso di vuoto. Segnare è come volare. E una volta che provi quella ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022), attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Icon. Di seguito le sue parole. MERCATO – “Arsenal? Io non ho parlato con nessuno, forse il mio agente ne sa qualcosa. Houninperché la Juventus è la Juventus. Non c’è altro da dire. Per me è un onore indossare questa maglia, fatico a crederci ogni singola volta che lo faccio. Mi identifico con il loro DNA. La personalità della Juventus coincide con la mia. Se giochi per la Juve non ti arrendi mai, combatti tutto il tempo, ti sacrifichi. Ed era tutto ciò che stavo cercando”. SEGNARE – “Gol? Èpiùdi tutte. È qualcosa che mi riempie, mi pervade e quindi se non la provo mi sento vuoto. Ho un senso di vuoto. Segnare è come volare. E una volta che provi quella ...

