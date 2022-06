Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 19:15 (Di lunedì 13 giugno 2022) Viabilità DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI A LABARO, IN USCITA SI PROCEDE A RILENTO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO A IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO MODIFICHE PER LA LINEA S13 SAXA RUBRA-TERMINI PER LASCIAR SPAZIO ALLA “MILLE MIGLIA” DALLE 07.00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 14.00 DI GIOVEDI’ 16 SOLO IN DIREZIONE TERMINI, DA PORTA PINCIANA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)DEL 13 GIUGNOORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI A LABARO, IN USCITA SI PROCEDE A RILENTO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO A IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO MODIFICHE PER LA LINEA S13 SAXA RUBRA-TERMINI PER LASCIAR SPAZIO ALLA “MILLE MIGLIA” DALLE 07.00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 14.00 DI GIOVEDI’ 16 SOLO IN DIREZIONE TERMINI, DA PORTA PINCIANA ...

