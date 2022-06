Venezia | Cristian Molinaro si ritira | sarà il nuovo direttore tecnico

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022)è ildell’Area Tecnica del. Sidunque a trentotto anni l’ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Stoccarda. Il terzino era arrivato in laguna nel gennaio di due anni fa. Questo il commento del presidente Duncan Niederauer: “Come preannunciato in occasione della presentazione delallenatore, abbiamo scelto chi comporrà l’area sportiva del nostro club. Il cambiamento porta con sé delle opportunità, e l’annuncio di oggi è in linea con questo spirito. La nostra filosofia si fonda sulla valorizzazione dei giovani professionisti: il nostro approccio decisionale continuerà ad essere basato sul contributo collettivo di un gruppo di persone con prospettive diverse. Anche l’annuncio di oggi è coerente con questa ...