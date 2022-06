Vanessa Incontrada rompe il silenzio dopo le polemiche sulla sua forma fisica (Di lunedì 13 giugno 2022) Pochi giorni fa, l’attenzione mediatica si è concentrata su Vanessa Incontrada e sulla sua sua forma fisica. La polemica era partita da un post della conduttrice su Instagram. A cui poi, si era aggiunta la foto della copertina del settimanale Nuovo. Il giornale è stato accusato di body shaming per aver scelto quella determinata immagine della Incontrada. La conduttrice non era ancora intervenuta nella polemica, tuttavia ha deciso di farlo attraverso il suo profilo Instagram. L’Incontrada ha prima pubblicato delle stories mentre si allenava in palestra ed ironicamente ha scritto: “Ma come l’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?” Vanessa, sempre nelle sue storie, ha poi deciso di pubblicare un filmato che risponde alle discussioni degli ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 giugno 2022) Pochi giorni fa, l’attenzione mediatica si è concentrata susua sua. La polemica era partita da un post della conduttrice su Instagram. A cui poi, si era aggiunta la foto della copertina del settimanale Nuovo. Il giornale è stato accusato di body shaming per aver scelto quella determinata immagine della. La conduttrice non era ancora intervenuta nella polemica, tuttavia ha deciso di farlo attraverso il suo profilo Instagram. L’ha prima pubblicato delle stories mentre si allenava in palestra ed ironicamente ha scritto: “Ma come l’si allena? Ma siamo pazzi?”, sempre nelle sue storie, ha poi deciso di pubblicare un filmato che risponde alle discussioni degli ...

