Un ingegnere di Google sostiene che un'intelligenza artificiale sia diventata senziente e viene sospeso (Di lunedì 13 giugno 2022) Il linguaggio LaMDA avrebbe raggiunto un livello tale da poter "competere" con gli esseri umani Google ha messo uno dei suoi ingegneri in congedo amministrativo retribuito per presunta violazione delle sue politiche di riservatezza dopo essersi preoccupato che un sistema di chatbot di intelligenza artificiale avesse raggiunto un livello "senziente". Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'ingegnere, Blake Lemoine, che lavora per …

