Ultime Notizie – Elezioni comunali 2022, Tommasi in testa: proiezioni (Di lunedì 13 giugno 2022) L’ex calciatore con il centrosinistra al 40,9%, seguito da Sboarina al 28,4% Elezioni comunali a Verona. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle Elezioni comunali a Verona, è avanti l’ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, con il 40,9%, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina con il 28,4%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) L’ex calciatore con il centrosinistra al 40,9%, seguito da Sboarina al 28,4%a Verona. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, allea Verona, è avanti l’ex calciatore Damiano, sostenuto dal centrosinistra, con il 40,9%, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina con il 28,4%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - ilpepp2 : Buongiorno. Avete notizie attendibili sulla questione delle donne ucraine arruolate nell'esercito di cui si parla t… - GrossoMarty494 : RT @_Nico_Piro_: che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via nella l… - sportli26181512 : Serginho: 'Milan? Pioli ottimo gestore. Theo può diventare il migliore d'Europa' -