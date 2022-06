Ucraina, Mosca: “Stiamo dialogando col Vaticano” (Di lunedì 13 giugno 2022) Crescono gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. “La prossima settimana parlerò con Putin e Zelensky” annuncia il presidente turco Erdo?an. E la Russia fa sapere di accogliere con favore l’impegno di mediazione della Santa Sede per porre fine al conflitto. Lo afferma il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov. Col Vaticano “manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina“, spiega. “La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la sua disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina. Queste affermazioni sono confermate nella pratica.” Foto Ansa/Ettore FerrariDal canto suo l’Ucraina ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022) Crescono gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in. “La prossima settimana parlerò con Putin e Zelensky” annuncia il presidente turco Erdo?an. E la Russia fa sapere di accogliere con favore l’impegno di mediazione della Santa Sede per porre fine al conflitto. Lo afferma il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov. Col“manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in“, spiega. “La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la sua disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in. Queste affermazioni sono confermate nella pratica.” Foto Ansa/Ettore FerrariDal canto suo l’...

