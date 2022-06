Tony Awards 2022, a Massini il premio Miglior opera teatrale (Di lunedì 13 giugno 2022) "Lehman Brothers" di Stefano Massini ha vinto il premio come Miglior opera teatrale ai Tony Awards 2022, gli "Oscar del teatro" che si sono tenuti a New York al Radio City Music Hall di Broadway."Lehman Brothers" ha vinto altri quattro Tony Awards: Miglior Regia, Miglior Attore protagonista, Migliore Progettazione scenografica, Migliore Progettazione illuminotecnica. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 giugno 2022) "Lehman Brothers" di Stefanoha vinto ilcomeai, gli "Oscar del teatro" che si sono tenuti a New York al Radio City Music Hall di Broadway."Lehman Brothers" ha vinto altri quattroRegia,Attore protagonista,e Progettazione scenografica,e Progettazione illuminotecnica.

