Stranger Things 4, Charlie Heaton risponde ai fan preoccupati: "C'è tanto di cui parlare" (Di lunedì 13 giugno 2022) La star di Stranger Things Charlie Heaton risponde a quei fan preoccupati per il fatto che Jonathan si sia visto relativamente poco nella quarta stagione dello show Netflix. Tra i fan di Stranger Things che hanno già visto la prima parte della quarta stagione su Netflix c'è chi è preoccupato per il personaggio di Charlie Heaton, Jonathan Byers, che si è visto relativamente poco rispetto alle altre stagioni, e in confronto ad altri protagonisti della serie. "Capisco perché stiate chiedendo una cosa del genere" ha commentato l'attore ai microfoni di British GQ, dove gli è stato di dire la sua merito alla questione "Ho visto cosa scrivono sul web, su alcuni forum, o anche Screen Rant e simili 'Che è successo al ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 giugno 2022) La star dia quei fanper il fatto che Jonathan si sia visto relativamente poco nella quarta stagione dello show Netflix. Tra i fan diche hanno già visto la prima parte della quarta stagione su Netflix c'è chi è preoccupato per il personaggio di, Jonathan Byers, che si è visto relativamente poco rispetto alle altre stagioni, e in confronto ad altri protagonisti della serie. "Capisco perché stiate chiedendo una cosa del genere" ha commentato l'attore ai microfoni di British GQ, dove gli è stato di dire la sua merito alla questione "Ho visto cosa scrivono sul web, su alcuni forum, o anche Screen Rant e simili 'Che è successo al ...

