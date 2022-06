Spoglio elezioni 2022, ora per ora la situazione sul litorale laziale Comune per Comune (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Al via lo Spoglio dei voto per le elezioni amministrative 2022. L’affluenza alle comunali è stata del 54,72%, secondo il dato definitivo sul voto relativo agli 818 Comuni gestiti dal Viminale. Alle consultazioni precedenti l’affluenza era stata del 60,12% (ma si votata in due giornate). Sul litorale laziale sono 9 i Comuni chiamati a rinnovare l’Amministrazione: Ardea, Ladispoli, Cerveteri, Ventotene, Ponza, Sabaudia, Gaeta, San Felice Circeo e Montalto di Castro. Un eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. Ardea Alla chiusura dei seggi, nella cittadina rutula hanno votato 15.526 cittadini (ovvero il 40,96%). Quattro i candidati alla poltrona di Sindaco: Luca Vita, Giampiero Castriciano, Lucio Zito e Maurizio Cremonini. Ladispoli A Ladispoli ha votato il 54,09% degli aventi diritto, secondo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Al via lodei voto per leamministrative. L’affluenza alle comunali è stata del 54,72%, secondo il dato definitivo sul voto relativo agli 818 Comuni gestiti dal Viminale. Alle consultazioni precedenti l’affluenza era stata del 60,12% (ma si votata in due giornate). Sulsono 9 i Comuni chiamati a rinnovare l’Amministrazione: Ardea, Ladispoli, Cerveteri, Ventotene, Ponza, Sabaudia, Gaeta, San Felice Circeo e Montalto di Castro. Un eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. Ardea Alla chiusura dei seggi, nella cittadina rutula hanno votato 15.526 cittadini (ovvero il 40,96%). Quattro i candidati alla poltrona di Sindaco: Luca Vita, Giampiero Castriciano, Lucio Zito e Maurizio Cremonini. Ladispoli A Ladispoli ha votato il 54,09% degli aventi diritto, secondo ...

