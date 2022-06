Scopriamo la Norvegia con Fjords | la recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022)è il rifacimento dell’omonimo gioco di piazzamento tessere che, dopo ben quindici anni, ci riporta a scoprire le terre dei fiordi e a colonizzarle con i nostri vichinghi e case lunghe. Grazie al contributo di Phil Walker-Harding, che ha ampliato il design originale di Franz-Benno Delonge, e a Ghenos games per la riedizione e distribuzione su territorio nostrano.la scatola La scatola è stata illustrata esternamente ed internamente dall’ormai nota Beth Sobel che ha curato la parte grafica di giochi come Wingspan, Cascadia, Kites e altri ancora.Andiamo però a scoprire cosa troviamo all’interno: 67 tessere Paesaggio di cui 3 di Partenza 80 vichinghi (20 per ogni giocatore) 16 Case Lunghe (4 per ogni giocatore) 22 Pietre Runiche (da utilizzare per giocare le varianti) 1 Sacchetto (per estrarre le tessere) Schede riassuntive e ...