Santoro difende Salvini per la storia dei biglietti per il viaggio a Mosca | VIDEO (Di lunedì 13 giugno 2022) Il “giallo” di quei biglietti per il viaggio di Salvini in Russia ha condizionato il dibattito politico (anche nell’opinione pubblica) degli ultimi giorni. Dopo i ripetuti incontro con l’ambasciatore di Mosca a Roma, il leader della Lega aveva infatti approntato tutti i preparativi per la sua trasferta. Ma chi ha pagato quei biglietti aerei? Secondo le ultime informazioni – che poi sono state confermate anche dal Carroccio – l’acquisto sarebbe avvenuto attraverso un diplomatico della rappresentanza russa in Italia che avrebbe anticipato i soldi che poi la Lega avrebbe rimborsato. Ma Michele Santoro ha deciso di sospendere il suo giudizio. “Mi sembra che Salvini sia molto impacciato, deve avere sempre due piedi in una sola scarpa” A #zonabianca @Serv Pubblico sulle ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il “giallo” di queiper ildiin Russia ha condizionato il dibattito politico (anche nell’opinione pubblica) degli ultimi giorni. Dopo i ripetuti incontro con l’ambasciatore dia Roma, il leader della Lega aveva infatti approntato tutti i preparativi per la sua trasferta. Ma chi ha pagato queiaerei? Secondo le ultime informazioni – che poi sono state confermate anche dal Carroccio – l’acquisto sarebbe avvenuto attraverso un diplomatico della rappresentanza russa in Italia che avrebbe anticipato i soldi che poi la Lega avrebbe rimborsato. Ma Micheleha deciso di sospendere il suo giudizio. “Mi sembra chesia molto impacciato, deve avere sempre due piedi in una sola scarpa” A #zonabianca @Serv Pubblico sulle ...

Pubblicità

GiovaQuez : Santoro: 'Bisogna capire se tecnicamente Salvini per andare a Mosca doveva fare questo passaggio per poter avere i… - blusewillis1 : RT @GiovaQuez: Santoro: 'Bisogna capire se tecnicamente Salvini per andare a Mosca doveva fare questo passaggio per poter avere i biglietti… - NicolaNobile4 : RT @GiovaQuez: Santoro: 'Bisogna capire se tecnicamente Salvini per andare a Mosca doveva fare questo passaggio per poter avere i biglietti… - sardo1951 : RT @GiovaQuez: Santoro: 'Bisogna capire se tecnicamente Salvini per andare a Mosca doveva fare questo passaggio per poter avere i biglietti… - AndyBonicatti : RT @GiovaQuez: Santoro: 'Bisogna capire se tecnicamente Salvini per andare a Mosca doveva fare questo passaggio per poter avere i biglietti… -