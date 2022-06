(Di lunedì 13 giugno 2022) Laha avviato ildinazionali neiucraini occupati. È l’ennesimo tentativo di Mosca di imporsi in questida quando il conflitto ha avuto inizio. Le autorità ucraine avevano già avvertito della situazione critica, e hanno suggerito ai cittadini di questidi non richiedere. Non si escludono tuttavia

Pubblicità

Billa42_ : Russia: rilascio passaporti nei territori dell’Ucraina occupata - AntonioSassone7 : RT @Gianl1974: Un magazzino con moduli e documentazione di supporto è stato trovato nella città di Makarov dopo il rilascio. È difficile da… - CardelliAc : RT @Gianl1974: Un magazzino con moduli e documentazione di supporto è stato trovato nella città di Makarov dopo il rilascio. È difficile da… - forcina_fabio : RT @Gianl1974: Un magazzino con moduli e documentazione di supporto è stato trovato nella città di Makarov dopo il rilascio. È difficile da… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Un magazzino con moduli e documentazione di supporto è stato trovato nella città di Makarov dopo il rilascio. È difficile da… -

Ticinonline

... sostenuto dallo Zar, era pronto a prendere la guida del governo fantoccio che laera ... Il Cremlino, però, ha fatto sapere che non avvierà negoziati per ildi Medvedchuk, perché non è ...... l'ambasciatore della Repubblica popolare di Lugansk (RPL) in, Rodion Miroshnik, ha ... Le trattative mirano in primo luogo a garantire ilsicuro dei civili dalla fabbrica. Alle ... L'identità ucraina fatta a pezzi dai russi Un segnale piuttosto evidente dell’opera di russificazione intrapresa nella regione è rappresentato anche dal rilascio di documenti russi ai cittadini ucraini. Tale pratica era iniziata già nel 2019 ...Roma, 11 giu. (askanews) - La famiglia di uno dei tre combattenti catturati mentre combattevano a Mariupol e condannati a morte da parte della locale amministrazione filo-russa, il britannico Shaun Pi ...