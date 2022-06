Regno Unito | respinto l’appello contro l’invio di migranti in Ruanda | i primi voli verso la partenza

(Di lunedì 13 giugno 2022) Partiranno, a breve, idel piano concordato fra il governo di Boris Johnson e quello delper il trasferimento nel Paese africano di parte deisbarcati illegalmente in. Lo ha deciso la corte d’appello, che ha ribadito il proprio ok già espresso in primo grado. È stato perciò rigettato l’ultimo ricorso presentato in extremis da organizzazioni di tutela dei diritti umani col sostegno dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr). L’accordo fra i due Stati, molto contestato, prevede che irestino ine chiedano asilo lì. Ladel primo aereo – con a bordo una decina di persone – si legge sulla Bbc, è prevista per martedì 14 giugno. Secondo l’Alta Corte era di “pubblico ...

Pubblicità

fanpage : Anche il Regno Unito dice sì alla settimana lavorativa di 4 giorni. Da oggi migliaia di lavoratori la adotteranno i… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Regno Unito fornirà a Kiev lanciarazzi M270 con una gittata di 80 chilometri #ANSA - donapatri : RT @donapatri: ??????: il governo britannico ammette di aver spiato l'avvocato di Julian #Assange nella risoluzione del caso della CEDU | @… - loremaffei : RT @iscaramuzzi: .@Pontifex ha chiesto “perdono” ad un gruppo di uomini del Regno Unito che da bambini sono stati vittime di abusi sessuali… - muttinis : RT @FederGolf: ?? PING Open for Golfers with a Disability ??? 14 e 15 Giugno ? Thonock Park Golf Club, Regno Unito ???? Tra i partecipanti an… -

Affarinternazionali

LONDRA. Nuovo controverso caso giudiziario nelsulla decisione di staccare la spina a un bambino in coma contro la volontà della famiglia. Stavolta è stato un giudice dell'Alta Corte di Londra a decretare - almeno in primo grado e in ...Nuovo controverso caso giudiziario nelsulla decisione di staccare la spina a un bambino in coma contro la volontà della famiglia. Stavolta è stato un giudice dell'Alta Corte di Londra a decretare - almeno in primo grado e in ... Fondamenta fragili: quanto sono sostenibili le relazioni Ue-Regno Unito Nuovo controverso caso giudiziario nel Regno Unito sulla decisione di staccare la spina a un bambino in coma contro la volontà della famiglia. Stavolta è stato un giudice dell'Alta Corte di Londra a d ...Un tribunale del Regno Unito ha deciso di staccare la spina, contro la volontà della famiglia, a un bambino in coma. Stavolta è stato un giudice dell'Alta Corte di Londra ...