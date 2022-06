Palermo, torna in carcere il boss Giuseppe Guttadauro: il "dottore" di Cosa Nostra (Di lunedì 13 giugno 2022) commenta torna in carcere Giuseppe Guttadauro, 70 anni, detto 'il dottore', già primario dell'ospedale Civico di Palermo, esponente di spicco di Cosa Nostra, coinvolto in passato nell'inchiesta sulle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 giugno 2022) commentain, 70 anni, detto 'il', già primario dell'ospedale Civico di, esponente di spicco di, coinvolto in passato nell'inchiesta sulle ...

Pubblicità

SkySport : Il Palermo torna in Serie B: da #Dybala a #Cavani, i big che hanno scritto la storia #SkySport #Palermo - fattoquotidiano : Il Palermo torna in serie B: Padova battuto 1 a 0 davanti a 35mila spettatori nella finalissima dei play off di C - repubblica : Il Palermo torna in serie B: 1-0 al Padova nel ritorno della finale play off - FilippoLaBua1 : RT @Lega_B: ???entornata Conca d'Oro?? Un club storico come il Palermo, nonché la quinta città più grande d'Italia, torna in #SerieBKT ?????? h… - BartAprile : RT @Lega_B: ???entornata Conca d'Oro?? Un club storico come il Palermo, nonché la quinta città più grande d'Italia, torna in #SerieBKT ?????? h… -