Oroscopo 13-19 giugno | le sorti di tutti i segni Top e flop

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nel corso di questa settimana vedremo uncaratterizzato dal ritorno di Mercurio in Gemelli. Andiamo a vedere i miglioridal 13 al 19. Si apre una nuova settimana e come sempre cambiano anche le previsioni dell’. Per i prossimi sette giorni avremo nuovamente Mercurio in Gemelli: scopriamo quindi i migliori ed i peggiori. Tutte le previsioni dell’per la prossima settimana (via Screenshot)Sarà una settimana all’insegna della produttività e della chiarezza, che si apre proprio con il ritorno di Mercurio in Gemelli e torna anche la voglia di conoscere, chiacchierare e interagire, mentre martedì abbiamo una Luna Piena in Sagittario. Quindi stando agli astrologi è il momento in cui riconoscere quei preconcetti e convinzioni che ...