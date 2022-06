Mascherina a scuola, colpo di scena: la decisione sugli esami (Di lunedì 13 giugno 2022) Allora non tutto è perduto. Finalmente cade anche l’ultimo, illogico obbligo per gli studenti che si apprestano a fare gli esami di terza media e delle superiori. Il ministro Patrizio Bianchi e Roberto Speranza si sono incontrati e, stando a quanto riportano le indiscrezioni, hanno deciso di rendere solo “raccomandata” la Mascherina. Il 15 giugno cambiano (di nuovo) le regole covid. I Dpi non saranno più necessari nei teatri, al cinema e – in teoria – neppure sui mezzi pubblici. Un decreto governativo rendeva però la Mascherina obbligatoria fino alla fine dell’anno scolastico, senza specificare se fosse necessario tenerla anche per gli esami oppure no. I virologi spingono per tenerla. Il ministro Bianchi sembrava propenso a farla indossare. Poi era arrivata una sorta di timida apertura: agli scritti sì, agli orali no. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 giugno 2022) Allora non tutto è perduto. Finalmente cade anche l’ultimo, illogico obbligo per gli studenti che si apprestano a fare glidi terza media e delle superiori. Il ministro Patrizio Bianchi e Roberto Speranza si sono incontrati e, stando a quanto riportano le indiscrezioni, hanno deciso di rendere solo “raccomandata” la. Il 15 giugno cambiano (di nuovo) le regole covid. I Dpi non saranno più necessari nei teatri, al cinema e – in teoria – neppure sui mezzi pubblici. Un decreto governativo rendeva però laobbligatoria fino alla fine dell’anno scolastico, senza specificare se fosse necessario tenerla anche per glioppure no. I virologi spingono per tenerla. Il ministro Bianchi sembrava propenso a farla indossare. Poi era arrivata una sorta di timida apertura: agli scritti sì, agli orali no. ...

Pubblicità

SkyTG24 : Bianchi a Sky TG24: 'Mascherina a scuola è simbolo di sicurezza per tutti' - NicolaPorro : #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Importante decisione sulle #mascherine agli #esami: Speranza e Bianchi ci ripensano?? - LaStampa : Scuola: mascherina “solo raccomandata” agli esami di maturità e terza media - Adriano07883742 : Scuola ??, dietrofront del Ministero: la mascherina sarà solo “raccomandata”, ma non obbligatoria, durante gli esami… -