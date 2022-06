L’eccellenza a Taranto Ingegneria e chirurgia a servizio dei pazienti con il dottor Sandro Ferrara

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 13 giugno 2022) Lo scorso 2 maggio presso la clinica d’Amore Hospital diè stato eseguito un delicato e complesso intervento chirurgico, uno dei pochi realizzati in Italia, eppure nella città dei Due Mari, una equipe di eccellenze e professionisti di medicina e, hanno risolto con successo un caso davvero particolare. Possiamo parlare di tecnologia all’avanguardia in sala operatoria. È stato infatti ricostruito con un trapianto mandibolare “custom Made”, il volto di una donna di 39 anni, affetta da metastasi mandibolare conseguente a un carcinoma della mammella. L’intervento chirurgico, tra i pochi del genere eseguiti in Italia, ha avuto una durata di circa 4 ore ed è stato portato a termine con successo, dall’equipe coordinata dalSantino, di origini montemesoline, con il supporto della ...