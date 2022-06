Lazetic Cagliari | i rossoblù pensano al serbo per l’attacco L’idea

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 giugno 2022), ial giovanissimoin forza al Milan per il loro attacco. L’ultima idea del club sardo Ci pensa ilma non solo. E’ una volontà comune quella che potrebbe far arrivare agli ordini di mister Liverani il giovane Marko. Maldini sponsorizza in primo piano il prestito. Il croato classe 2004, arrivato al Milan a gennaio per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, potrebbe far presto le valige per andare a farsi le ossa in serie B. La formula potrebbe essere quella di un prestito secco, come riporta Sportal.it, fortemente caldeggiata dal direttore dell’area tecnica milanista. L'articolo proviene da Calcio News 24.