IMU 2022: istruzioni per il calcolo e scadenze (Di lunedì 13 giugno 2022) Si avvicina l’appuntamento annuale con l’IMU, con il versamento dell’acconto 2022 previsto per il 16 giugno. L’Imposta Municipale Unica è l’erede della vecchia ICI, nonché fonte principale di entrata per i Comuni. Dalla sua introduzione sono cambiate alcune regole: dal 2014 l’IMU si paga solo per le “seconde case”, negozi, uffici e capannoni, mentre dal 2020 racchiude anche la TASI. Secondo il “Rapporto IMU 2022” stilato dalla UIL, saranno oltre 25 milioni i proprietari di immobili che dovranno pagare la tassa, con un importo che nelle grandi città può arrivare fino a 2mila euro. Con la fine delle esenzioni Covid si tornerà alle normali scadenze fiscali, l’unica eccezione è rappresentata dagli immobili di categoria catastale D/3 usati per cinema, teatri e sale per concerti o spettacoli, a condizione che i gestori delle attività siano ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 giugno 2022) Si avvicina l’appuntamento annuale con l’IMU, con il versamento dell’accontoprevisto per il 16 giugno. L’Imposta Municipale Unica è l’erede della vecchia ICI, nonché fonte principale di entrata per i Comuni. Dalla sua introduzione sono cambiate alcune regole: dal 2014 l’IMU si paga solo per le “seconde case”, negozi, uffici e capannoni, mentre dal 2020 racchiude anche la TASI. Secondo il “Rapporto IMU” stilato dalla UIL, saranno oltre 25 milioni i proprietari di immobili che dovranno pagare la tassa, con un importo che nelle grandi città può arrivare fino a 2mila euro. Con la fine delle esenzioni Covid si tornerà alle normalifiscali, l’unica eccezione è rappresentata dagli immobili di categoria catastale D/3 usati per cinema, teatri e sale per concerti o spettacoli, a condizione che i gestori delle attività siano ...

